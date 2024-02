Honor Magic6 Pro UFFICIALE: l'intelligenza artificiale è il vero trend

Honor Magic6 Pro, presentato ufficialmente nel corso del Mobile World Congress 2024 di Barcellona, porta con sé miglioramenti sostanziali nella fotografia, nel display, nelle prestazioni e nell’esperienza utente basata sull’IA.

Caratteristiche, prezzo e disponibilità di Honor Magic6 Pro

Honor Magic6 Pro è equipaggiato con MagicOS 8.0, il sistema operativo basato su Android che punta sull’integrazione dell’intelligenza artificiale a livello di piattaforma. Magic Capsule e Magic Portal rendono l’esperienza di utilizzo ancora più personalizzata e intuitiva, offrendo informazioni aggiuntive e semplificando le azioni più complesse. Grazie a Magic Portal, ad esempio, gli utenti possono navigare online e condividere contenuti sui social media per facilitare le esperienze di acquisto basate sulle immagini. Ed ancora il sistema Falcon di Honor, dotato anch’esso di IA, offre straordinarie prestazioni fotografiche in ambito sportivo, con una gamma di modalità avanzate per catturare i momenti cruciali con chiarezza e dettagli eccezionali.

Passando alle specifiche tecniche vere e proprie, il display Honor NanoCrystal Shield è ultra-resistente ai graffi, garantendo una protezione 10 volte superiore rispetto ai pannelli standard. L’esperienza visiva è ottimizzata su una diagonale da 6,8 pollici LTPO Eye Comfort, che dà priorità al benessere degli utenti. Honor Magic6 Pro è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 3, che offre un aumento del 30% delle prestazioni relative alla CPU ed un miglioramento del 25% delle prestazioni riguardanti la GPU rispetto ai modelli precedenti. La batteria da 5600 mAh, con tecnologie di ricarica rapida Wired SuperCharge da 80W e Wireless SuperCharge da 66W, consentono agli utenti di godere di un utilizzo prolungato e di raggiungere la carica completa in appena 40 minuti.

Honor Magic6 Pro è disponibile nelle colorazioni Black and Epi Green ad un prezzo suggerito al pubblico di 1299,90€ sul sito ufficiale (con un coupon da 300€, attivo fino al 31 marzo).

L”azienda ha dato spazio anche al nuovo tablet Honor Pad 9 da 12,1 pollici, disponibile nelle colorazioni Space Grey e Cyan Lake, già acquistabile sullo store ad un prezzo consigliato al pubblico di 349,90€: fino al 31 marzo, in fase di acquisto, sarà possibile usufruire di un coupon da 50€ ed ottenere le Earbuds X6 in regalo.