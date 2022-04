Honor Magic4 Pro: debutto posticipato, a quanto pare

L'ex sub brand di Huawei posticipa di 20 giorni la prima messa in vendita del nuovo e rivoluzionario flagship Honor Magic4 Pro; ora si apprende che il terminale verrà svelato il prossimo 22 aprile.

Di fatto, poche ore fa, Honor ha annunciato ufficialmente che avrebbe posticipato la prima vendita del suo nuovo smartphone di punta appena svelato. Dovrebbe arrivare fra 20 giorni a partire da oggi. Ma in quali mercati?

Honor Magic4 Pro: cosa sappiamo?

In origine, il noto brand cinese di telefonia mobile aveva pianificato di commercializzare la sua ultima ammiraglia il 2 aprile 2022. Ma adesso si scopre che Magic4 Pro sarà disponibile per l'acquisto domani solo in Cina. Nel resto del mondo, il device dovrebbe arrivare fra 20 giorni. Quali sono i motivi di questo ritardo?

Ad oggi è impossibile dirlo, anche se la società ha già dichiarato che l'impatto della pandemia da Coronavirus sugli impianti e sulla catena di approvvigionamento potrebbe essere il motivo numero uno.

Non di meno, Honor ha già dichiarato che i clienti che hanno pagato il prezzo intero per il preorder, potrebbero comunque ricevere il telefono in anticipo. Tutti gli altri invece, riceveranno il device nei giorni a venire.

Questa notizia è stata riportata sull'account ufficiale di Weibo (il sito portale di microblogging cinese); l'azienda ha affermato che Honor e i suoi partner stanno lavorando sodo per superare le sfide causate dagli impatti dei lockdown dovuti alla pandemia mondiale da CoVid-19.

Fra le altre cose, l'azienda sta facendo di tutto per aumentare la produzione al fine di soddisfare le richieste. Per esempio, sappiamo che lo smartphone stesso è un flagship premium che presenta un processore di ultima generazione, lo Snapdragon 8 Gen 1, coadiuvato da una batteria da 4800 mAh con fast charge cablata da 66W. Tuttavia, il comparto fotografico dovrebbe essere la vera novità del device, in grado di garantire prestazioni eccellenti con tutti i sensori.