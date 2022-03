Honor Magic4 Lite: tutto quello che c'è da sapere

Poche settimane fa Honor ha tolto i veli alla serie di flagship di nuova generazione chiamata Magic4. L'ha presentata all'ultimo MWC2022 di Barcellona di fine febbraio e all'interno della formazione ha mostrato il modello base della gamma e il Pro.

Pochi giorni fa invece, ha lanciato l'Ultimate Edition, un cameraphone che sta scalando la classifica di DxOMark. Adesso però si torna a parlare di un prodotto economico chiamato “Magic4 Lite“. Grazie ad un report di Appuals, conosciamo i render e le specifiche tecniche del terminale in questione.

Cosa sappiamo del nuovo Honor Magic4 Lite?

Il mediogamma dovrebbe avere uno schermo LCD con tecnologia TFT da ben 6,81 pollici con risoluzione FullHD+ da ben 2388×1080 pixel. Non mancherà una densità di pixel per pollice di 483 PPI e refresh rate da 120 Hz. Anteriormente invece, avrà una snapper selfie da 60 Mega. Cornici sottili ma mento pronunciato, come da tradizione.

La back cover del device avrà una camera principale da 48 megapixel, ottica macro da 2 Mega e lente ausiliaria da 2 Mpx. Non mancherà un flash LED al seguito. Il tutto incastonato in un modulo circolare. Sotto la scocca, Android 11 e Magic UI 6.

La batteria sarà da 4800 mAh con fast charge mediante cavo USB C da 40W. Mancherà la ricarica wireless ma presenterà un fingerprint sul tasto di accensione e spegnimento. Ad alimentare il device troveremo il SoC Qualcomm Snapdragon 695, coadiuvato da 6 GB di memoria RAM e ben 128 GB di storage. Fra le altre cose, citiamo la certificazione IPX2, il doppio speaker 5G, la dual SIM, l'NFC per i pagamenti contactless, il GPS, il WiFi 802.11ac ma attenzione: non ci sarà lo slot per la microSD.

Come sempre, troveremo il Play Store con supporto per i servizi di Google. Quanto costerà? Da noi potrebbe avere un costo medio di circa 299€ e sarà venduto in nero, argento e blu. Non sappiamo se verrà annunciato durante l'evento Honor del 29 marzo. Ve lo faremo sapere.