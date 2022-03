Honor Magic4 Ultimate: semplicemente il MIGLIOR cameraphone

Poche settimane fa, Honor aveva svelato i suoi ultimi flagship per il mercato internazionale; adesso però, la compagnia ha annunciato un nuovo modello per il mercato cinese. Si chiama Magic4 Ultimate ed è un cameraphone incredibile.

È il nuovo device di punta della serie e ha specifiche tecniche aggiornatissime; il portale di DxOMark infatti, ha assegnato a questo dispositivo un punteggio veramente eccezionale: 146 punti, ed ha superato il cugino P50 Pro di Huawei.

Honor Magic4 Ultimate: il re di DxOMark

Presenta uno schermo OLED di tipo LTPO da 6,81 pollici e con una risoluzione di 2848 x 1312 pixel, il tutto su un pannello avente refresh rate da 120 Hz. Ad alimentare il tutto troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 512 GB di memoria e 12 GB di RAM.

La compagnia cinese ha utilizzato un nuovo processore di imaging personalizzato con un picco di 28,8 TOPS. Il sensore ha una dimensione di 1/1,12£ e i pixel sono più grandi del passato, un design 8P e diaframma da f/1.6. Viene coadiuvato da una lente ultrawide da 64 Mpx e c'è un tele da altrettanti Mega con 90 mm di lunghezza focale e OIS. Anteriormente troviamo una selfiecam da 12 Megapixel con sensore di profondità 3D per lo sblocco con il volto.

La skin è Magic UI 6.0 con Android 12 pronto all'uso, ma a tenere accese le luci ci pensa una batteria da 4600 mAh con fast charge da 100W e wireless charging da 50W.

Al momento, questo gioiellino viene venduto in due colorazioni (bianco e nero) ma non sappiamo quando sarà disponibile per l'acquisto in Cina. Il suo prezzo è elevato: 8000 yuan che corrispondono a 1260 dollari.

Sull'eventuale rilascio in Europa, siamo ancora senza risposte: ovviamente, se arriverà da noi, costerà un po' di più per via delle tasse e si posizionerà come diretto rivale dell'S22 Ultra, dell'OPPO Find X5 Pro, del nuovo OnePlus 10 Pro e dell'Edge 30 Pro di Motorola.