HONOR Magic V: il prezzo del foldable non vi piacerà

Il 10 gennaio verrà presentato HONOR Magic V e in queste ore abbiamo scoperto alcune specifiche tecniche, i render e adesso anche il probabile prezzo di lancio grazie a un rumor. Infatti, secondo le informazioni pubblicate in rete, scopriamo che un utente Weibo ha pubblicato quelli che dovrebbero essere i prezzi al lancio in Cina del primo foldable di HONOR.

Il rumor sul prezzo di HONOR Magic V fa discutere

In base all'immagine sottostante scopriamo che HONOR Magic V nella versione base 12+256 GB avrà un prezzo pari a 13.999 yuan, circa 1940 euro al cambio, mentre il modello top con 12+512 GB si spingerà fino a 14.999 yuan, circa 2080 euro al cambio. Sebbene non ci siano conferme circa l'autenticità dell'immagine, è probabile che i prezzi del device si avvicineranno a quelli svelati in questo rumor.

Nelle ultime ore si parla molto di HONOR Magic V. Il device è atteso con un display OLED da 6.45 pollici con risoluzione 2560 x 1080 pixel e frequenza di aggiornamento a 120 Hz; il pannello principale sarà di tipo OLED e raggiungerà una dimensione estesa pari a 7.9 pollici con risoluzione 2272 x 1984 pixel e frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Atteso con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 accompagnato da RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1, il foldable di HONOR monterà Android 12 con la personalizzazione MagicUI 6.