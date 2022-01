HONOR Magic V senza segreti: ecco le specifiche e i render

A pochi giorni di distanza della presentazione di HONOR Magic V fissata per il 10 gennaio, ecco un inedito leak che ci offre uno sguardo d'insieme alle specifiche tecniche del foldable e ai render. Infatti, grazie alle informazioni condivise dal sempre affidabile leaker Ishan Agarwal, quest'oggi abbiamo l'opportunità di ammirare il design del primo foldable di HONOR dopo che il device si era mostrato in un nuovo scatto di Esquire.

Ecco le specifiche e i render di HONOR Magic V

Innanzitutto le colorazioni: HONOR Magic V sarà presentato nelle varianti bianca, arancione e nera. Quella arancione, come abbiamo avuto modo di scoprire giusto qualche ora fa, utilizzerà una cover in pelle vegetale mentre quella chiara e scura sembra disporrà di un semplice vetro posteriore. Il display di HONOR Magic V sarà di tipo OLED da 6.45 pollici con risoluzione 2560 x 1080 pixel, 431 PPI di densità di pixel e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Il pannello principale, invece, sarà sempre di tipo OLED e raggiungerà una dimensione estesa pari a 7.9 pollici – in questo caso la risoluzione sarà pari a 2272 x 1984 pixel con 381 PPI di densità di pixel e frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Atteso con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen accoppiato a 12 GB di RAM e 256/512 GB di spazio interno, il device monterà Android 12 con la personalizzazione MagicUI 6. Per quanto riguarda la fotocamera sono attesi un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.9, un sensore ultra grandangolare da 50 MP con apertura f/2.2 e un altro sensore da 50 MP con apertura f/2.0; la fotocamera frontale monterà un sensore da 42 MP con apertura f/2.4.

La batteria, infine, dovrebbe affidarsi a un modulo da 4750 mAh con supporto alla ricarica rapida a 66 W.