Honor Magic V è pronto a sfidare OPPO Find N

Le specifiche chiave del foldable Honor Magic V sono appena state rivelate in un nuovo leak. Sappiamo che questo dovrebbe debuttare nel gennaio 2022 in Cina. I teaser ufficiali hanno rivelato che sfoggerà un design pieghevole verso l'interno e vanterà un display esterno perforato. Oggi, l'affidabile informatore Digital Chat Station ha condiviso i dettagli chiave delle specifiche del terminale in base al suo modello prototipo.

Specifiche Honor Magic V (RUMOR)

Senza menzionare le dimensioni accurate dello schermo, l'informatore ha affermato che lo schermo pieghevole interno di Honor Magic V disporrà di un foro posizionato nell'angolo in alto a destra. Il teaser ufficiale aveva rivelato in precedenza che lo schermo esterno della cover presenterà una leggera curvatura verso il bordo destro.

Sembra che il display anteriore del Magic V supporti una frequenza di aggiornamento di 90Hz, mentre lo schermo interno offra una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il dispositivo funzionerà su Android 12, che probabilmente sarà personalizzato con l'ultima versione dell'interfaccia utente MagicOS.

Diversi rapporti hanno affermato che lo Snapdragon 8 Gen 1 alimenterà il Magic V. La nuova fuga di notizie suggerisce anche che sarà il primo pieghevole al mondo guidato dal chip di punta di Qualcomm. Non ci sono informazioni sulla dimensione della batteria nella nuova indiscrezione, ma viene menzionato il fatto che supporterà la ricarica rapida da 66 W.

È probabile che il Magic V disponga di un'unità a tripla fotocamera sul guscio posteriore. L'informatore cinese ha affermato che sulla back cover ci sarà una fotocamera da 50 megapixel. I dettagli delle sue altre lenti non sono menzionati in questa fuga di notizie. Si dice che, oltre al Magic V, l'azienda stia lavorando su un altro pieghevole con un design a conchiglia. Si ipotizza che debutterà nel primo trimestre del 2022 in Cina.