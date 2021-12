Snapdragon 8 Gen 2: Qualcomm sta già lavorando al nuovo SoC?

Un leaker svela una informazione incredibile: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 è già in lavorazione. Il motivo? Il pressante MediaTek Dimensity 9000 è la sempre più lampante constatazione che quest'anno, secondo gli ultimi benchmark pubblicati in rete, il nuovo SoC di Qualcomm non avrebbe a disposizione il classico vantaggio di prestazioni di cui ha goduto finora rispetto la controparte di MediaTek.

Qualcomm sta già lavorando allo Snapdragon 8 Gen 2?

Mobile Chip Masters, un leaker molto attivo su Weibo, indica che Qualcomm avrebbe intenzione di svelare la nuova generazione del SoC di fascia alta già a maggio 2022: la compagnia statunitense avrebbe già preso accordi con TSMC, la più grande fabbrica di semiconduttori al mondo, per realizzare la nuova serie di SoC Snapdragon.

Possibile che Qualcomm abbia davvero accelerato così tanto i piani di lancio della nuova generazione di processore come sottolinea il leaker? In realtà, valutando con attenzione il leak, sembra piuttosto evidente che questa “Gen 2” di cui si parla altro non è che la seconda ondata di processori Snapdragon 8 Gen 1 che la compagnia avrebbe richiesto a TSMC per sopperire alle mancanze del contratto in esclusiva con Samsung.

Motorola Moto Edge X30 è il primo smartphone al mondo a montare il nuovo processore Qualcomm: risulterebbe estremamente impopolare (e forse anche impossibile) pensare di svelare la nuova generazione del processore a distanza di pochissimi mesi, non credete?