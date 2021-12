Huawei Magic Fold: prende forma l'anti Galaxy Z Fold3

Dopo l'introduzione di OPPO Find N, il primo foldable del colosso cinese, è cresciuta come non mai l'interesse verso gli smartphone pieghevoli. I nuovi rumor su HONOR Magic Fold con lo Snapdragon 8 Gen 1 continuano a catalizzare l'attenzione verso un settore finora controllato per la quasi totalità da Samsung e dalla sua linea di smartphone con display pieghevoli.

HONOR Magic Fold con Snapdragon 8 Gen 1?

HONOR Magic Fold – nome di fantasia dato per indicare il nuovo foldable dell'azienda -, secondo il leaker Ditial Chat Station, dovrebbe montare il nuovo processore di fascia alta di Qualcomm. Previsto al lancio durante il mese di gennaio, secondo il leaker il device verrà proposto a un prezzo che si aggirerà attorno i 10000 yuan, circa 1390 euro al cambio.

I leak sullo smartphone, da molti visto come il vero competitor di Samsung Galaxy Z Fold3, indicano che dovrebbe montare un display da 8 pollici con processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB di RAM, 256 GB di spazio interno, una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida, una fotocamera frontale 16 MP e almeno un sensore da 108 MP sul retro.

Sebbene manchino all'appello molte specifiche tecniche e i dettagli circa il design del dispositivo, è piuttosto verosimile che HONOR punti molto su questo device soprattutto in Cina dove gli smartphone di Samsung non vanno per la maggiore.