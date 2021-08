Secondo quanto si apprende in queste ore, sembra che il Magic Fold di Honor assomiglierà all'Honor 50 Pro; si evince anche che il terminale dovrebbe essere lanciato nel quarto trimestre dell'anno.

Honor Magic Fold: cosa sappiamo?

Qualche settimana fa, Honor ha annunciato la serie di smartphone Magic3. Tuttavia, i tre telefoni di punta che sono già disponibili per l'acquisto in Cina non sono gli unici dispositivi che la compagnia ha pianificato di lanciare quest'anno. Il produttore dovrebbe anche svelare il suo primo pieghevole che verrà commercializzato con il moniker di “Magic Fold“. In attesa della sua uscita, sono emersi ulteriori dettagli sul suo design.

La maggior parte dei dettagli sul foldable provengono dal leaker @RODENT950 su Twitter, e questo nome non ci è per nulla sconosciuto. In un tweet pubblicato oggi, l'insider ha condiviso le prime immagini che ci danno un'idea di come sarà il terminale.

Magic Fold or whatever it is called. maybe it looks like this pic.twitter.com/P8foR54aol — Teme (特米)😷 (@RODENT950) August 21, 2021

Dalle foto, possiamo dedurre che il Magic Fold assomiglierà molto all'Honor 50 Pro. Avrà un foro a forma di pillola sul display esterno piatto e una griglia dello speaker nel telaio sopra di esso; la parte posteriore avrà lo stesso alloggiamento della fotocamera composto da quattro sensori che abbiamo visto sul midrange premium. L'Honor foldable copierà anche il design del Huawei Mate X2, visto che non vanterà la selfiecam nel pannello interno.

Non di meno, il super flagship innovativo avrà un display esterno da 6,5 pollici mentre quello interno misurerà 8 pollici. Dovrebbe anche arrivare in commercio con un processore Snapdragon 888 Plus sotto la scocca.

Il leaker aggiunge che il Magic Fold arriverà nel quarto trimestre dell'anno. Ancora pochi mesi e ne sapremo di più; restate connessi.

Honor

Smartphone