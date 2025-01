Honor Magic 7 Pro arriva in Italia: puro concentrato di intelligenza artificiale

Honor ha ufficialmente lanciato in Italia il nuovo Magic 7 Pro, uno smartphone che mira a distinguersi grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale per migliorare fotografia, produttività ed intrattenimento.

L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza completa e personalizzata, basata su MagicOS 9.0, che sfrutta funzionalità AI per semplificare le attività quotidiane degli utenti. Tra queste spicca il Magic Portal, un sistema che permette di selezionare oggetti sullo schermo ed accedere rapidamente a contenuti correlati, facilitando il multitasking in diversi contesti, dal lavoro all’intrattenimento.

Honor Magic 7 Pro: prezzo e disponibilità

Una delle novità più interessanti di Honor Magic 7 Pro è l’inclusione dell’app Google Gemini, che consente di ricevere assistenza in tempo reale. Gemini aiuta gli utenti a scrivere, pianificare o trovare informazioni direttamente dalle app di Google come Maps e YouTube, offrendo risposte rapide e possibilità di interazione fluida anche in multitasking. Questa funzione si adatta dinamicamente allo stile di conversazione dell’utente, migliorando l’esperienza d’uso complessiva.

Sul fronte fotografico, Honor Magic 7 Pro introduce il sistema Honor AI Falcon, pensato per catturare immagini di qualità eccellente in ogni condizione di luce. La fotocamera principale da 50MP, combinata con un teleobiettivo da 200MP, garantisce scatti nitidi e dettagliati anche da lunghe distanze, mentre la funzione AI Super Zoom permette di ottenere ingrandimenti fino a 100x. La modalità Ritratto di Harcourt e l’intelligenza artificiale per il miglioramento dei ritratti completano un comparto fotografico di alto livello, pensato per chi cerca immagini professionali.

La batteria da 5270 mAh con ricarica rapida SuperCharge consente di caricare completamente Honor Magic 7 Pro in poco più di mezz’ora, mentre il processore Snapdragon 8 Elite assicura prestazioni fluide anche durante il gaming. Inoltre, grazie a un display da 6,8 pollici con tecnologia Natural Light AI Eye Comfort, il dispositivo riduce l’affaticamento visivo simulando le caratteristiche della luce naturale. Honor Magic 7 Pro è disponibile nelle colorazioni Lunar Shadow Grey, Breeze Blue e Black, ad un prezzo di 1.299,90€, con la possibilità di sfruttare un coupon di 200 € tramite il sito ufficiale.