HONOR Magic 6 Lite 8+256 GB a soli 349,90€ (ULTIMI GIORNI)

Il nuovo HONOR Magic 6 Lite è in offerta a tempo limitato sullo store ufficiale di HONOR a 349,90 euro, grazie a uno sconto di 50 euro per i nuovi iscritti allo store. In bundle è possibile ricevere anche l’originale cover HONOR Magic 6 Lite Phone Cases.

L’offerta di HONOR include anche il pagamento in 3 rate a interessi zero da 116,63 euro al mese. In più, se si sceglie di acquistare insieme il caricatore originale HONOR SuperCharge Power Adapter, con ricarica rapida a 66W, lo si paga soli 9,90 euro anziché 29,99 euro. La promo è valida fino al 31 gennaio.

HONOR Magic 6 Lite: risparmia 50 euro sul sito ufficiale

Il debutto del modello Magic 6 Lite risale ai primissimi giorni di quest’anno. Da subito il nuovo medio gamma di HONOR ha stupito gli addetti ai lavori per l’eccellente autonomia e il bel display, tanto da candidarlo a primo best buy dell’anno.

Il principale punto di forza del telefono è la batteria da 5.300 mAh, in grado di durare due giorni pieni. Autonomia dunque promossa a pieni voti, con l’aggiunta della ricarica a 35W.

Anche il display rientra tra gli elementi di maggiore spicco del nuovo telefono di casa HONOR. Un OLED da 6,78″, 431 PPI e refresh rate a 120 Hz. Bene inoltre la luminosità di picco, che raggiunge il valore di 1.200 nits.

A bordo dello smartphone troviamo Android 13, con il processore Snapdragon 6 Gen 1 affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Segnaliamo infine il comparto camere, con una fotocamera principale da 108MP (apertura f/1.8), una ultra-grandangolare da 5MP (apertura f/2.2 e campo visivo di 120 gradi), macro da 2 MP e camera anteriore da 16MP (apertura f/2.4).

Fino al 31 gennaio HONOR Magic 6 Lite sarà in offerta sullo store ufficiale a soli 349,90 euro, con in più un’originale custodia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.