Honor Magic 6: l'ammiraglia cinese next-gen sta per arrivare

In queste ore sono emersi nuovi dettagli inerenti il prossimo flagship dell’ex sub brand di Huawei. Honor Magic 6 ha infatti ottenuto la certificazione 3C ed è pronto al debutto a gennaio. Ma cosa sappiamo ad oggi?

Cerchiamo di andare con ordine: Honor sta lavorando ai nuovi smartphone premium della serie Magic 6. I device giungeranno fra poco più di un mese nel mercato internazionale e la serie sarà composta da quattro modelli: uno standard, un Pro, uno più estremo (l’Ultimate) e uno ad oggi sconosciuto. Bene, la variante “vanilla” è stata avvistata in rete, ma cosa sappiamo ad oggi?

Honor Magic 6: cosa sappiamo ad oggi?

Stando ai rapporti emersi in rete, sappiamo che Honor Magic 6 ha attualmente il nome in codice “Bvlgari” e il numero di modello BVL-AN00. Al contrario, il Pro e l’Ultimate hanno i codici BVL-AN16 e BVL-AN20.

L’iterazione standard riceverà un caricatore in confezione avente numero HN-110600C00 / HW-110600C02 e, secondo il sito cinese 3C, scopriamo che supporterà la ricarica rapida da 66W. Giusto come “remind me”, Magic 5, Magic5 Pro e Magic5 Ultimate erano anch’essi dotati di questa tecnologia, anche se le varianti premium vantano la fast charge wireless d 50W. Sotto la scocca disporranno della nuova piattaforma Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm e uno di questi smartphone riceverà anche la lente principale OmniVision OV50K con sensore da un pollice in modo da sfidare OPPO Find X7 Pro, Vivo X100 Pro+ e Xiaomi 14 Ultra. Staremo a vedere.

Intanto, se volete un midrange low-cost del colosso cinese, vi consigliamo l’ottimo Honor Magic5 Lite 5G che, nella sua iterazione nera e con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria al seguito, costa solo 238,31€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Correte a prenderlo prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. C’è la consegna in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.