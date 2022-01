HONOR Magic 6.0 è qui: tutte le novità e i device compatibili

A distanza di poche ore dall'annuncio di HONOR Magic V, il primo foldable del colosso cinese e diretto competitor di Samsung Galaxy Z Fold3, l'azienda ha anche annunciato la nuova HONOR Magic UI 6.0 e i device compatibili con la personalizzazione basata su Android 12.

Ecco le novità della HONOR Magic UI 6.0

Tra le più importanti feature svelate da HONOR scopriamo l'introduzione di Magic Live: si tratta di un inedito assistente digitale che, sfruttando il machine learning e l'intelligenza artificiale, è in grado di accompagnare l'utente durante l'utilizzo quotidiano del proprio device HONOR consigliando quali app utilizzare in base all'orario, gli appuntamenti in calendario e molto altro.

L'azienda svela importanti novità anche per quanto riguarda il multi-tasking che migliorerà di molto grazie all'arrivo di Multi-Windows. Si tratta di una feature che consente l'utilizzo di più applicazioni contemporaneamente e che si integra con Magic Live per consigliare le applicazioni da utilizzare. HONOR Sharing, sfruttando HONOR Connect, adesso supporta anche display, tastiere e mouse e permette anche di trasferire file verso un PC Windows a una velocità massima di 1.2 Gbps con 10 ms di latenza.

Infine, dalla Cina parte il supporto ufficiale a Il tuo telefono di Microsoft.

Device compatibili con la nuova personalizzazione di Android 12

Ecco la roadmap circa il lancio in Cina della HONOR Magic UI 6.0 sui dispositivi compatibili:

Q1 HONOR Magic 3 HONOR Magic 3 Pro HONOR Magic Pro+

Q2 HONOR 50 HONOR 50 Pro HONOR 60 HONOR 6 Pro

Q3 HONOR V40 HONOR V40 Pro HONOR 50 SE HONOR X30 HONOR X20 HONOR X30i HONOR V7 HONOR V7 Pro



Non ci sono ancora informazioni circa il lancio della nuova personalizzazione per i device commercializzati nel nostro Paese, ma vi terremo informati non appena avremo novità in merito.