Honor Magic 5 Pro: ultimo giorno per risparmiare 300 euro

Honor Magic 5 Pro è il top di gamma presentato nella primavera di quest’anno dalla casa asiatica, tra le più in ascesa nel mercato italiano. Prestazioni eccellenti, display di assoluta qualità e un comparto fotografico che lo pone tra i top cameraphone del 2023. Insomma, un telefono che ha tutte le carte in regola per giocarsela con i migliori.

Alle 23:59 di oggi, mercoledì 26 luglio, scade la promo dello store ufficiale di Honor: 300 euro di sconto sul modello 12+512 GB, per una spesa finale da 899,90 euro, pagabili anche in 3 rate senza interessi da 299,97 euro al mese.

Honor Magic 5 Pro in offerta a 899,90 euro sullo store ufficiale

Uno dei principali punti di forza del top di gamma di Honor è il display OLED da 6,81 pollici di tipo LTPO con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco pari a 1.800 nits. In definitiva uno schermo che compete con i migliori del 2023. Lo spirito da vero flagship è poi incarnato dal processore Snapdragon 8 Gen 2, affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna (rispettivamente LPDDR5X e UFS 4.0).

Riesce inoltre a stupire laddove molti top di gamma deludono: l’autonomia. Grazie alla batteria da 5.100 mAh, con ricarica a 66W, garantisce una durata di due giorni con un utilizzo normale, e di oltre un giorno e mezzo sotto stress.

Ma il vero fiore all’occhiello è il comparto fotografico, grazie al quale si riescono a ottenere scatti sempre perfetti in qualsiasi condizione di luce. Ottima qualità sia nelle foto che nei video, grazie alla camera principale da 50 MP con apertura focale f/1.6, ultra-grandangolare da 50 MP e teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 3,5X.

Approfitta dell’offerta dello store ufficiale per risparmiare 300 euro sul prezzo di listino del nuovo Honor Magic 5 Pro e pagarlo soli 899,90 euro (anche in 3 comode rate da 299,97 euro).

