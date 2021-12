Honor: le sue vendite offline sono INCREDIBILI

La presenza offline di Honor in 30.000 negozi rappresenta il 70% delle vendite totali. Questo è un dato alquanto anomalo per una compagnia di telefonia mobile odierna. Vediamo nuovi dettagli in merito.

Honor: presenza offline al top, vendite da record

Honor, che era un sottomarchio di Huawei, è diventato un marchio indipendente lo scorso anno poiché il colosso cinese ha faticato a mantenere la sua presenza nel mercato degli smartphone a causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti.

Da quando è diventata un brand stand-alone, ha cercato attivamente di riconquistare la quota di mercato persa ed espandere la propria presenza. Ora, a ridosso del lancio della serie Honor 60, il CEO dell'azienda ha condiviso alcuni dettagli chiave relativi alla società.

Il CEO Zhao Ming ha rivelato che la realtà cinese ora ha una presenza offline in oltre 30.000 località, tra cui negozi al dettaglio ufficiali, zone speciali, sportelli e negozi di esperienza autorizzati.

Non solo, ha anche rivelato che l'azienda sta ottenendo quasi il 70% delle sue vendite totali da questi store offline. Questo è uno sviluppo piuttosto interessante dato che Honor posiziona principalmente i suoi dispositivi nel segmento di fascia media ed è stata l'azienda leader per le vendite online in Cina sotto Huawei.

Ming ha affermato che l'OEM cinese sta ora pianificando di aumentare la velocità con cui vengono costruiti i negozi al dettaglio Honor. Nel mese di ottobre e novembre di quest'anno, l'azienda ha aggiunto oltre 2.000 negozi offline in più al suo conteggio e il numero è ancora in crescita.

Durante il suo picco, gli smartphone proprietari rappresentavano circa il 16,7% della quota di mercato in Cina. Tuttavia, è sceso a circa il 3% nel primo trimestre del 2021, proprio quando la società si è separata da Huawei.

Ma ha rapidamente riguadagnato la quota di mercato perduta. Il marchio è ora entrato a far parte dei primi tre produttori di smartphone in Cina con una quota di mercato del 14,6%. Non solo in Cina, Honor ha anche ripreso le operazioni commerciali in circa 50 paesi in tutto il mondo e si sta ora concentrando sul recupero della sua posizione di leader anche nel mercato europeo.