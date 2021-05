Diamo un primo sguardo all'adattatore di alimentazione SuperCharge da 100W di Honor che è appena stato trapelato in rete in queste ore.

Honor SuperCharge 100W: arriverà con un device premium?

Qualche settimana fa, un telefono Honor con il numero di modello “RNA-AN00” è stato certificato dall'agenzia incaricata del rilascio del China Compulsory Certificate (CCC). La pagina di certificazione ha rivelato che il dispositivo supporta la ricarica rapida da 100 W. Ora, sul web è emersa un'immagine di un caricabatterie a marchio Honor avente una potenza di 100 W.

L'immagine è stata pubblicata su Weibo dal leaker cinese, Digital Chat Station, e mostra che l'alimentatore arriverà in colorazione bianca e che disporrà di una porta USB di dimensioni standard invece di un attacco USB-C, come abbiamo visto con altri brand di recente. Per esempio, il caricabatterie GaN Baseus 100W ha una porta USB-C. Tuttavia, l'Honor SuperCharge da 100 W è molto piccolo e ben si adatta al palmo.

Si ipotizza che il charger sia relativo all'Honor RNA-AN00 che si ritiene essere l'Honor 50 Pro. Poiché il dispositivo sarà alimentato dal processore Snapdragon 778G di Qualcomm, c'è la possibilità che l'azienda utilizzi anche la tecnologia Quick Charge 5 di Qualcomm.

Indipendentemente dal fatto che questo caricabatterie sia in bundle con il dispositivo, possiamo essere sicuri che verrà spedito con un telefono del marchio nel prossimo futuro, probabilmente con il Magic 3 o con il Magic X, entrambi pianificati per la fine dell'anno.

Per chi non lo sapesse, l'ex sub brand di Huawei lancerà uno smartphone top di gamma chiamato “Magic 3” e un foldable dal form factor simile a quello di Galaxy Z Fold entro la fine dell'anno. La serie Honor 50 invece, sarà una gamma di prodotti mediogamma premium; al contrario, i device della line-up “Play” sono destinati alla fascia bassa del mercato.

Honor

Elettronica