Honor e Prime Day: aperto lo store ufficiale su Amazon, smartphone e tablet in OFFERTISSIMA

Honor ha annunciato di aver aperto il suo store ufficiale su Amazon scegliendo, decisamente, la giornata migliore: il Prime Day 2024. Non a caso l’annuncio dell’apertura è stato accompagnato da sconti imperdibili su quattro prodotti, tre smartphone e un tablet: Honor 200, Honor Magic V2, Honor Magic 6 Lite e Honor Pad 9.

Per accedere alle offerte devi essere iscritto ad Amazon Prime (qui la tua prova gratuita di 30 giorni).

Andiamo per ordine e partiamo dunque proprio da Honor 200, uno smartphone pensato per gli amanti della fotografia come dimostra il comparto fotografico dotato di tripla fotocamera, sistema hardware potenziato e il nuovo MagicOS 8.0. Puoi averlo a 449,90 euro invece di 524,50.

Honor Magic V2 è invece pensato per chi fosse alla ricerca di un dispositivo capace di supportare diverse attività quotidiane. Caratterizzato dalla scocca più sottile al mondo, con una cerniera in grado di superare le 400.000 pieghe. Il prezzo in sconto è di 1139 euro invece di 1479,99.

Honor Magic 6 Lite si sposa con le esigenze di chi desidera avere uno smartphone resistente senza rinunciare alle prestazioni. Il display integra la tecnologia HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop pensata per dare al telefono una resistenza alle cadute e una durabilità di livello superiore rispetto al normale. Puoi acquistarlo a 259,90 euro invece di 399,90.

Chiudiamo con Honor Pad 9, un tablet pensato per l’intrattenimento dotato di un display HONOR FullView da 12.1 pollici e un sistema sonoro a otto altoparlanti per un’esperienza audiovisiva davvero coinvolgente. Interessante è la tecnologia Dynamic Dimming, che simula l’attività dei muscoli ciliari e riduce l’affaticamento della vista. Il prezzo? 279,90 euro invece di 349,90.

Le offerte sono valide fino alle 23.59 di questa sera. Qui trovi invece il nuovo store ufficiale Honor su Amazon.