Honor Black Friday: il Pad X9 da 11,5 pollici in offerta a 189€

In occasione della promozione Honor Black Friday, il nuovo tablet Honor Pad X9 da 11,5 pollici con display Fullview 2K è in offerta a 189,90 euro, per effetto di uno sconto immediato a carrello di 60 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico (249,90 euro). L’acquisto sullo store ufficiale hihonor.com consente di beneficiare della consegna gratis, del reso gratuito entro 14 giorni e della garanzia ufficiale di 2 anni. L’offerta del Black Friday sul tablet di Honor è disponibile su questa pagina.

Honor Pad X9 in sconto di 60 euro sul sito ufficiale per la promozione Black Friday

Display Honor Fullview 2K da 11,5 pollici, 6 altoparlanti surround e Android aggiornato alla versione 13: sono queste le caratteristiche chiave del nuovo Pad X9 di Honor, in vendita a 189,90 euro nel modello in colorazione Space Gray da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

È un tablet medio di gamma ideale per chi è alla ricerca di un dispositivo votato all’intrattenimento e ha a disposizione un budget inferiore a 200 euro. Un altro suo punto di forza è l’autonomia, grazie alla generosa capacità di oltre 7.000 mAh della batteria. Sorprende in positivo, infine, sul fronte della qualità costruttiva, riuscendo a differenziarsi dagli altri tablet venduti alla stessa fascia di prezzo.

La promozione del Black Friday di Honor include la possibilità di acquistare in abbinamento gli auricolari Honor Earbuds X5 White a 21,90 euro invece di 59,90 euro, oppure l’indossabile Honor Band 7 a 29,90 euro invece di 59,90 euro. Inoltre, gli utenti che lo desiderano possono pagare in 3 rate a interessi zero da 63 euro al mese.

Honor Pad X9 è in offerta a 189,90 euro su questa pagina. La promo termina martedì 21 novembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.