Honor Band 5 ha tutte le carte in regola per essere il migliore (29€)

Se al polso vuoi avere un prodottino che ti tenga sempre aggiornato su ciò che fai e come ti muovi, con Honor Band 5 non puoi avere dubbi: hai quello che ti serve. Non solo è performante ma ha anche un’estetica che ti strizza l’occhio e ti fa acquistare un gioiellino vero e proprio.

Non hai bisogno di spendere uno stipendio intero, non quando su Amazon hai l’occasione di farlo diventare tuo con 29,99€. Come fai a ottenere questo prezzo? Spunta il coupon del 25% all’istante.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Honor Band 5: semplice ma sbalorditivo

A prima occhiata ciò che ti rapisce è proprio il display dalla forma allungata che brilla di luce propria con i suoi colori vivaci che non ti fanno mancare neanche una notifica. Infatti ti basta letteralmente un’occhiata per sapere cosa c’è che va e che non va quindi non può che partire che con il piede giusto.

Cosa lo rende un ottimo acquisto? Il fatto che abbai dei sensori dedicati sia al benessere che alle attività sportive. Ormai tutti i modelli condividono queste caratteristiche ma con Honor puoi stare sicuro che ciò che viene rilevato è sempre accurato e preciso. In più ha anche la funzione per leggere i livelli di ossigeno nel sangue. Geniale, no?

Impermeabile fino a 50 metri di profondità, lo utilizzi dove e quando vuoi anche per la vita quotidiana dal momento che ti tiene informato su ciò che succede sui social e non solo.

Infine non posso che dirti che anche la batteria ti strizza l’occhio con la sua autonomia da 14 giorni con una sola carica.

In altre parole, Honor Band 5 è una certezza ed è per questo motivo che te lo consiglio a pieni voti: appena 29,99€ su Amazon con il coupon che spunti in un click. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.