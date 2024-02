HONOR 90: in offerta a 344€ è da prendere subito (12/512 GB)

HONOR 90 si conferma essere, sempre di più, il miglior smartphone di fascia media da comprare oggi. In questo momento, infatti, il mid-range di HONOR è acquistabile al prezzo scontato di 344 euro, raggiungendo un nuovo minimo storico per la versione con 12 GB di RAM e 512 GB di storage grazie a questa nuova offerta eBay e al codice sconto PSPRFEB24, da aggiungere nell’apposito campo del carrello prima di completare l’ordine. C’è anche la possibilità di acquistare HONOR 90 in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto. Lo smartphone ha Garanzia Italia.

HONOR 90 è in offerta: a 344 euro non ha rivali

HONOR 90 è lo smartphone da comprare oggi nella fascia media del mercato. Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare, inoltre, che a gestire il funzionamento del dispositivo c’è spazio per il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition.

Tra le specifiche tecniche troviamo anche 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage. Da segnalare anche una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 66 W. Lo smartphone di HONOR è dotato anche di una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da ben 200 Megapixel.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRFEB24, che garantisce un risparmio extra, è possibile acquistare HONOR 90 al prezzo scontato di 344 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi pagando con PayPal. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto e aggiungere lo smartphone al carrello. La promozione è valida solo per un breve periodo. Lo smartphone è dotato di Garanzia Italia.