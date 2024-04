HONOR 90 (12/512 GB): nuovo calo di prezzo, ora è un BEST BUY (-156€)

È arrivato il momento di prendere HONOR 90 12/512 GB. Lo smartphone, infatti, è un punto di riferimento assoluto per la fascia media del mercato ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 343 euro, con un taglio di prezzo di ben 156 euro rispetto al prezzo consigliato oltre che con la possibilità di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi grazie a PayPal. Lo sconto è garantito dalla nuova offerta eBay di oggi che consente la scelta tra la versione Black e quella Green (vi basta premere sulla colorazione desiderata per raggiungere la pagina del prodotto). Da notare che HONOR 90 in offerta ha Garanzia Italia.

HONOR 90 è il mid-range da comprare con l’offerta di oggi

La scheda tecnica di HONOR 90 non ha punti deboli. Tra le specifiche troviamo:

il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition

un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz

con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz 12 GB di RAM

512 GB di storage

una tripla fotocamera con sensore principale da 200 Megapixel

una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67 W

con il sistema operativo Android 14

un sensore di impronte digitali sotto al display

Si tratta di un comparto tecnico completo e ricco di funzionale, ideale per garantire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo.

