HONOR 90 (12/512 GB) è il RE della fascia media: ora costa 339€

HONOR 90 diventa sempre di più il mid-range da comprare oggi: grazie alla nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 339 euro. Con PayPal, inoltre, è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. Da notare che il modello in offerta è dotato di 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage ed ha Garanzia Italia. Si tratta del nuovo minimo storico per lo smartphone. Per acquistare il dispositivo è possibile seguire il link qui di sotto.

HONOR 90: a questo prezzo è il re della fascia media

Grazie all’offerta di oggi, HONOR 90 diventa, probabilmente, il miglior smartphone da comprare nella fascia media, garantendo tanta potenza, una dotazione di memoria da top di gamma e un prezzo sempre più accessibile.

Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, 12 GB di mmeoria RAM e 512 GB di storage. C’è anche una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 67 W.

Molto interessante è anche il comparto fotografico, uno dei migliori del segmento di mercato. Lo smartphone di HONOR è dotato di una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da ben 200 Megapixel.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare HONOR 90 12/512 GB al prezzo scontato di 339 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi, grazie a PayPal. Per sfruttare l’offerta basta seguire il link qui di sotto. Lo smartphone ha Garanzia Italia.