Honor 70 Pro+: sarà un mediogamma POTENTISSIMO, a quanto pare

Il nuovo smartphone di fascia media, Honor 70 Pro Plus, è appena stato visto sul noto portale di Geekbench. Stando a quanto si legge infatti, il dispositivo sembra essere un midrange premium, con processore MediaTek Dimensity 9000 e ben 12 GB di memoria RAM sotto la scocca.

Sappiamo che il debutto dei nuovi Honor 70 (in Cina) è alle porte; la compagnia svelerà le nuove proposte per il prolifico mercato di mediogamma il 30 maggio. Adesso però, a pochissimi giorni bdi distanza dal debutto, sono emerse le caratteristiche principali dell’iterazione di punta della serie. Il telefono infatti, ha ottenuto un punteggio davvero molto alto su Geekbench e questo ha portato gli esperti del settore ad indagare sulle sue specifiche tecniche.

Honor 70 Pro+: ecco le sue caratteristiche

Si è scoperto infatti che ha ottenuto 649 punti nel single core test e 2661 punti nel multi-core. Il suo numero di modello è HPB-An00.

Con score così elevati scopriamo che il processore di bordo è un MediaTek con otto core con frequenza di picco di 3,05 GHz e GPU Mali G710 MC10. Con questo in mente, sappiamo che il SoC in questione altri non è che il Dimensity 9000 dell’azienda taiwanese. Unitamente a ciò, troveremo banchi RAm da 12 GB e Android 12 pronto all’uso con Magic UI al seguito.

Il modello 70 Pro invece, dovrebbe disporre del SoC Dimensity 8000. Sulla variante standard invece, leggiamo della presenza del nuovissimo Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm da poco annunciato. Insomma, questo tris di device potrebbe essere rivoluzionario sotto tantissimi fronti; onestamente non vediamo l’ora che arrivino in Italia, ma al momento è presto per avere una data.

Ora vi segnaliamo però Honor 50 5G a 399,90€ su Amazon con spedizioni gratuite. Unitamente a ciò, vi ricordiamo che da oggi Honor Magic4 Pro approda nel nostro paese: è uno dei migliori cameraphone del momento, con un design meraviglioso e uno schermo super risoluto.

