Honor 70: ci sarà una fotocamera mai vista prima?

Rumor dell’ultima ora: sembra che la serie Honor 70 disporrà di una nuova fotocamera principale realizzata da Sony; pare che si tratti del recentissimo sensore IMX800 da 54 Megapixel.

Sappiamo che il debutto della nuova line-up di fascia media dell’ex sub brand di Huawei è previsto per il 30 maggio in Cina; l’OEM asiatico dovrebbe svelare ben tre dispositivi che andranno a sfidare apertamente la serie Redmi Note 11T e la gamma OPPO Reno8. Oggi, il noto tipster Panda is Bald ha svelato nuovi dettagli inerenti alla formazione Honor 70.

Honor 70: la fotocamera principale sarà una lente Sony IMX800?

Il nuovo rumor infatti, sottolinea che l’ottica principale della formazione di midrange di Honor sarà una camera Sony IMX800 da 54 Mpx; tuttavia, non ci è dato sapere se tutti e tre i modelli della gamma disporranno di questo obiettivo.

La fuga di notizie rileva anche quale sarà il chipset sotto la scocca dell’iterazione Pro della serie; al contrario, il Pro+ disporrà del SoC Dimensity 9000. Il modello base quindi, Honor 70, dovrebbe vantare il chip Snapdragon 7 Gen 1 appena annunciato.

I modelli Pro e Pro+ (SDY-AN00 e HPB-AN00) dovrebbero disporre della fast charge da 100W; al contrario, la versione base solo della 66W. Ci dovrebbero essere schermi OLED prodotti da BOE ma, anche qui, solo le iterazioni di punta, disporranno della tecnologia LTPO. Honor 70 invece, avrà un display OLED ma con refresh rate fisso a 120 Hz.

