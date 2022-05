Honor svela il super cameraphone Magic4 Pro

Dopo averlo visto in anteprima al Mobile World Congress 2022 di febbraio, Honor ha appena svelato la sua ultima proposta per il mercato di fascia alta. Si chiama Honor Magic4 Pro ed è uno smartphone super evoluto, ricco di tecnologia, che punta a sfidare apertamente le ammiraglie Android (e non solo) presenti in commercio.

Questo telefono offre soluzioni all’avanguardia sul versante estetico, sul comparto fotografico e nel mondo della cinematografia da mobile (di fatto ha perfino il profilo colore Log), ma analizziamolo con calma.

Honor Magic4 Pro: le caratteristiche

Perfino il noto portale francese DxOMark, uno dei siti più autorevoli che valuta i comparti fotografici dei telefoni di tutto il mondo – ha espresso una valutazione positiva per il suddetto flagship. Ha infatti, assegnato il Gold Camera Label con uno score di 131 punti all’interno del settore della telefonia mobile. Il telefono raggiunge nuovi traguardi ad oggi inesplorati.

Sotto la scocca batte il potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con GPU Turbo X e OS Turbo X, due funzionalità top che servono per massimizzare le prestazioni pur mantenendo bassi i consumi energetici.

Honor Magic 4 Pro è un capolavoro di design: simmetrico, elegante e con curve sinuose. Presenta sul posteriore un meraviglioso modulo circolare chiamato “The Eye of The Muse“. Anteriormente invece, c’è uno schermo Quad-Curved da 6,81 pollici con cornici sottilissime e la tecnologia a bordo è l’LTPO di ultima generazione. Perfetto dunque sia nella visualizzazione dei contenuti che nel gaming. C’è la modulazione di larghezza di impulso (PWM) da 1920 hz. Mai visto un simil valore in un pannello LTPO.

Torniamo a parlare di videografia: ci sono tre sensori con fotografia computazional ultra fusion che serve per realizzare foto bellissime, chiare e nitide. Non di meno, troviamo il Magic Log Movie Master, un’opzione che mira ad offrire video di qualità cinematografica. I creator alle prime armi e i professionisti troveranno in questo device un prezioso alleato. Ma le novità non finiscono qui: ricarica veloce – wireless e via cavo – da 100W. Il software di bordo è la Magic UI 6.0 basata su Android 12.

In più, si può preordinare fino al 3 giugno sul sito Hihonor.com al prezzo di 1099,90€ con in omaggio un caricatore wireless da 100W e uno veloce da 135W via cavo. In più ci sarà un coupon da 100€ (basta inserire il codice AM4P100) da spendere sul sito dell’azienda.

Se cercate un midrange low cost invece, vi segnaliamo Honor 50 5G a soli 399,90€.

