Honor 60 5G: la nuova gamma di smartphone sarà svelata l'1 dicembre

Questa mattina, tramite il suo profilo ufficiale su Weibo, Honor ha annunciato una nuova conferenza di lancio in programma l'1 dicembre alle 19:30: finalmente, conosceremo in maniera più dettagliata l'attesa gamma degli smartphone Honor 60 5G.

Honor 60 5G sta arrivando: cosa sappiamo al momento

I modelli inclusi nella nuova gamma dovrebbero caratterizzarsi per un design accattivante che strizza l'occhio al pubblico più giovane. Secondo le (minime) informazioni trapelate online, i dispositivi dovrebbero dare particolare risalto al comparto fotografico: il modulo posteriore, almeno esteticamente, somiglierebbe molto a quello già apprezzato sul precedente Honor 50.

Sulla base di quanto rivelato dal teaser, i terminali verrebbero realizzati tenendo conto di una leggera curvatura lungo i bordi del display. Le unità presentate dovrebbero essere tre: Standard, Pro ed SE. Non si esclude poi che l'azienda cinese possa adottare il processore Dimensity 900, quasi certamente sul modello più prestigioso.

Poco altro si sa in merito alle specifiche tecniche degli smartphone: aspettiamo fiduciosi l'evento dell'1 dicembre per scoprire cosa i nuovissimi Honor 60 5G abbiano in serbo per noi.