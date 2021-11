Honor 60: ecco quando arriverà (RUMOR)

La serie di midrange premium Honor 60 potrebbe essere lanciata a dicembre; ecco cosa è emerso dalle ultime indiscrezioni trapelate sul web.

Honor 60: cosa sappiamo al momento?

A giugno, l'ex sub brand di Huawei ha annunciato gli smartphone Honor 50, 50 Pro e 50 SE in Cina; da noi sono arrivati poche settimane fa, con a bordo i Google Play Services. Rapporti recenti hanno affermato che il produttore cinese sta già lavorando alla gamma Honor 60. Il tipster cinese WHY LAB ha affermato che la società annuncerà la serie Honor 60 a dicembre.

L'immagine mostrata di seguito condivisa dal tipster ci permette di dare un primo sguardo al design posteriore della serie Honor 60. Sembra che ci sarà ancora una struttura fotografica composta da anelli. Si ipotizza che la line-up includerà tre dispositivi: l'iterazione vanilla, la Pro e la SE.

L'informatore ha affermato che il modello standard e Pro supporteranno la ricarica rapida da 66 W. D'altra parte, il modello SE godrà della ricarica da 40 W.

Ci sono un paio di telefoni Honor che sono stati individuati sulla piattaforma di certificazione 3C cinese con supporto per la ricarica rapida da 66 W. Questi sono: GIA-AN00, ELZ-AN00, TNA-AN00, ANY-AN00 e LSA-AN00. È probabile che due di questi terminali siano i telefoni l'Honor 60 standard e la variante Pro.

Non ci sono informazioni sulle altre specifiche del trio di midrange in questione. Giusto come “remind me”, Honor 50 e 50 Pro erano alimentati dal chipset Snapdragon 778G, mentre il 50 SE era guidato dal chipset Dimensity 900. Si spera che i nuovi siano dotati di processori e fotocamere più performanti. Non sappiamo quando arriveranno in Europa; i leaks suggeriscono un debutto in Cina a dicembre. Lecito ipotizzare una commercializzazione internazionale per il primo trimestre del 2022.