Stando ad un rumor appena emerso in Rete, la nuova gamma di smartphone Honor 50 dovrebbe essere presentata a giugno.

Honor 50 a giugno?

La serie Honor 50, secondo l’indiscrezione del tipster @DCS, verrà lanciata all’inizio di giugno. I più ritengono che questo smartphone sarà fondamentalmente il primo fiore all’occhiello dell’azienda dopo l’indipendenza da Huawei: avrà un design, un processore e un sistema del tutto nuovi.

Fino ad oggi, sono stati numerosi i render emersi in Rete dell’attesa serie, si parla (ad esempio) della tonalità “Sky Realm” (azzurro cielo), con tecnologia AG opaca. L’Honor 50 standard dovrebbe essere dotato di un modulo fotografico posteriore con tre obiettivi, mentre la variante Honor 50 Pro + di ben quattro fotocamere con un sensore principale da 50 MP. In altre indiscrezioni è trapelato che il modello più potente utilizzerà il chip di punta Snapdragon 888, mentre l’Honor 50 verrebbe fornito del chipset Dimensity 1200. Per quanto riguarda le altre specifiche memoria, si ipotizza che i terminali godranno di un display OLED (l’Honor 50 Pro + dovrebbe offrire uno schermo AMOLED da 6,79 pollici con refresh rate di massimo di 120 Hz), avranno una base di 8 GB di RAM e batterie con capacità di oltre 4000 mAh.

Vale la pena ricordare che la compagnia cinese presenteranno a breve anche le EarBuds 2 SE TWS, auricolari di colore bianco che dovrebbero ereditare le funzioni dei FreeBuds 4i di Huawe, che supportano il Bluetooth 5.2 e godono del sistema di cancellazione attiva del rumore ANC (Active Noise Cancellation).

Non ci resta che attendere, a questo punto, ancora poche settimane, per scoprire i nuovi prodotti che Honor porterà nei mercati globali.

