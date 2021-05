La cinese Huawei questo mese dovrebbe lanciare diversi nuovi prodotti, inclusi nuovi auricolari wireless e sembra che anche il suo ex brand Honor abbia in programma di lanciare un nuovo auricolare TWS a breve.

Honor EarBuds 2 SE in arrivo

Come si può evincere dall’immagine di seguito, gli attesi Honor EarBuds 2 SE arriverebbero nell’accattivante colorazione bianca, così da avere un design molto simile a quello delle Huawei FreeBuds 4i (resta da vedere come il dispositivo di Honor differirà, a livello di qualità, da quello di Huawei).

Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, le EarBuds 2 SE di Honor dovrebbero avere a bordo le specifiche tecniche di cui sono provviste le cuffie di Huawei, a partire dai driver dinamici da 10 mm e dal design in-ear con tips in silicone.

Ricordiamo che gli auricolari Huawei FreeBuds 4i oltre a collegarsi ai dispositivi tramite Bluetooth 5.2, supportare il rilevamento dell’usura e godere del sistema di associazione rapida, sono dotati del supporto per ANC (Active Noise Cancellation). Gli utenti possono facilmente passare da ANC off / on o Awareness Mode (modalità trasparenza) e godono dei controlli gestuali tattili di supporto.

Inoltre, le Huawei FreeBuds 4i vengono fornite con una batteria da 55 mAh, che secondo la società cinese offrono fino a 10 ore di riproduzione musicale con la cancellazione attiva del rumore disattivata e fino a 7,5 ore con ANC abilitato. Gli auricolari – disponibili a circa 90 euro – offrono un collegamento stabile per diversi metri grazie a Bluetooth 5.2 e assicurano telefonate di ottima qualità.

