In attesa del lancio ufficiale, una ricca indiscrezione ha rivelato le caratteristiche chiave dei uno degli attesi smartphone della gamma Honor 50.

Honor 50 Pro +: i dettagli

La prossima serie Honor 50 – di cui faranno parte i tre modelli Honor 50, Honor 50 Pro e Honor 50 Pro + – dovrebbe segnare il punto di svolta per l’azienda che da pochi mesi si è resa completamente indipendente da Huawei.

Per buona fortuna dei più curiosi, poche ore fa sono emersi in Rete i dettagli che descrivono la potenzialità della variante più costosa dei terminali in arrivo.

L’indiscrezione racconta che l’Honor 50 Pro + offra uno schermo AMOLED da 6,79 pollici con refresh rate di massimo di 120 Hz, il SoC Snapdragon 888 e un terzetto di fotocamere posteriori. Presumibilmente dotato di RAM standard LPDDR5, unità flash UFS 3.1 e display 2K, il device dovrebbe avere un modulo ovale con due cerchi che andranno ad ospitare i sensori di immagine; non è ancora noto se la gamma riceverà i servizi di Google.

Nell’attesa di avere maggiori informazioni, ricordiamo che Honor presto auricolari introdurrà anche gli auricolari EarBuds 2 SE TWS. Stando ad un rumor freschissimo, le cuffiette saranno di colore bianco ed editeranno le funzioni dalle Huawei FreeBuds 4i. Gli auricolari dell’ex casa madre di Honor supportano il Bluetooth 5.2 e sono dotati del sistema di cancellazione attiva del rumore ANC (Active Noise Cancellation).

Gli auricolari Honor EarBuds 2 SE – la cui durata della batteria dovrebbe arrivare fino a 10 ore con una singola carica, senza l’utilizzo della funzione di cancellazione del rumore – dovrebbero essere presentati a livello globale entro la fine del mese di maggio.

Per quanto riguarda il prezzo delle EarBuds 2 SE, al momento non sono emerse indiscrezioni.

