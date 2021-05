In queste ore, il profilo di Honor Germania ha appena confermato che la serie Honor 50 arriverà con a bordo i Google Mobile Services.

Honor 50: Snapdragon 778 e GMS, si ritorna in campo!

La serie Honor 50 è molto attesa soprattutto per i fan internazionali del marchio. La scorsa settimana, il produttore ha confermato che la prossima gamma di device premium sarà alimentata dal processore Snapdragon 778G appena annunciato. Ora, ha anche confermato che i telefoni avranno i servizi mobili di Google.

Ja, das können wir bestätigen. Aber pssst, soll noch eine Überraschung werden 😉 — HonorDE (@HonorGermany) May 21, 2021

Le informazioni sono state confermate dall'account Twitter ufficiale di Honor Germany come risposta a una domanda di un fan che chiedeva se la serie Honor 50 avrebbe avuto i servizi mobili di Google. Questa è sicuramente una buona notizia per i fan di Honor in tutto il mondo. Inoltre, considerando che il tweet originale riguardava la serie Honor 50, è sicuro che i telefoni saranno annunciati in Germania, e quindi, in tutto il continente. Sì, anche da noi, verosimilmente.

L'anno scorso, Huawei ha venduto Honor a Zhixin New Information Technology Co.Ltd, un consorzio formato da agenti e rivenditori del marchio e Shenzhen Smart City Development Group Co.Ltd.

Alcune di queste società hanno effettuato numerose trattative con Qualcomm e Google; con la prima compagnia, il consorzio ha lottato per avere una fornitura di chipset per i device del brand e con la seconda invece, per i suoi servizi mobili pensati per i dispositivi venduti al di fuori della Cina.

Con i recenti annunci, ora sappiamo che i colloqui sono andati bene e Honor può ora fare business con queste società. La serie Honor 50 non ha ancora una data di lancio, ma siamo sicuri che il debutto avverrà molto presto.

Voi siete curiosi? Il device vi incuriosisce? A noi molto e non vediamo l'ora di vederlo da noi e di provarlo con mano.

