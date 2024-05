HONOR 200 Lite: risparmia 20 euro con il Bonus Trade-in (anche senza permuta)

Il nuovo smartphone HONOR 200 Lite è in offerta sul sito di HONOR a 329,90 euro. Gli utenti che decidono di acquistarlo sullo store ufficiale possono risparmiare 20 euro grazie al Bonus Trade-in, il servizio di HONOR che permette di ricevere uno sconto in base alla valutazione del proprio dispositivo usato. In questo caso, il bonus di 20 euro è valido anche se non si ha uno smartphone usato per la permuta.

Fotocamera da 108 megapixel, ritratti super grazie all’intelligenza artificiale HONOR AI e un design ultra slim: questi i tre principali punti di forza del nuovo 200 Lite di HONOR, un medio gamma dalle ottime credenziali per vendere numerose unità nella fascia di prezzo tra i 300 e 350 euro.

HONOR 200 Lite in offerta a 309,90 euro sullo store ufficiale

Il tratto distintivo del modello 200 Lite è il comparto camere. A partire dalla fotocamera principale da 108 megapixel, con apertura f/1.75,a cui si aggiungono una macro con apertura f/2.4, un sensore di profondità con apertura f/2.2 e soprattutto una fotocamera frontale da 50 megapixel.

Soprattutto perché il nuovo medio gamma di HONOR è un telefono specializzato in ritratti. I selfie non soffrono di alcuna sovraesposizione alla luce e regalano ottimi dettagli anche al buio, in più c’è l’intelligenza artificiale che aiuta a passare dalla modalità FOV 78° per i selfie alla modalità FOV 90° per le foto di gruppo.

Pollice in alto anche per il display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e luminosità di picco pari a 2.000 nit. Al di là poi dell’isola dinamica ripresa dai nuovi modelli di iPhone, segnaliamo la certificazione SGS di resistenza anticaduta a cinque stelle, che protegge il telefono da cadute da un’altezza fino a 1,5 metri.

Lo smartphone HONOR 200 Lite è in offerta a 309,90 euro sul sito ufficiale honor.com, grazie al Bonus Trade-in di 20 euro. In più, aggiungendo 1,90 euro, è possibile ricevere in bundle il caricatore SuperCharge Power Adapter a 66W.