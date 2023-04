Le due nuove PROMO di Ho Mobile sono appena state rinnovate ancora fino a fine mese. Scopri come richiedere l’attivazione delle due tariffe in portabilità da specifici operatori virtuali e che partono da un prezzo di 6,99 euro mensili.

Ho Mobile PROMO: ecco i dettagli

Le promozioni disponibili con l’operatore virtuale di Vodafone che vedremo oggi sono ben due ed offrono al massimo 180 Giga di traffico dati ogni mese.

Ho 6,99 : la prima offerta prevede ben 130 Giga di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps sia in download che in upload , minuti illimitati verso tutti i gestori sia mobili che fissi nazionali e SMS sempre senza limiti e verso tutti i carrier. Il tutto per soli 6,99 euro ogni mese.

: la prima offerta prevede ben di traffico dati in fino a sia in che in , minuti illimitati verso tutti i gestori sia mobili che fissi nazionali e SMS sempre senza limiti e verso tutti i carrier. Il tutto per soli 6,99 euro ogni mese. Ho 7,99: la seconda tariffa invece gode di 180GB di internet sempre in LTE con la stessa limitazione di velocità, minuti senza limiti verso tutti gli operatori mobili e fissi nazionali e SMS illimitati. Tutto questo a 7,99 euro mensili.

Entrambe le offerte che abbiamo visto sinora sono disponibili solo in portabilità da Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Fastweb Mobile, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power e Conexo Technologies.

Per richiedere l’attivazione di una di queste tariffe con queste condizioni è necessario richiedere la portabilità entro 15 giorni. In caso contrario il prezzo sale a 11,99€ per la promo con 130GB ed a 13,99€ per quella con 180GB.

Costi ed altro

Il costo della SIM e quello richiesto per l’attivazione è GRATIS. La prima volta è prevista una spesa pari al primo canone di 7 euro o 8 euro a seconda della promozione scelta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.