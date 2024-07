Hogwarts Legacy PS4: prezzo BASSISSIMO grazie ai Prime Day Amazon

Amazon fa le cose in grande per i Prime Day 2024 con la versione PlayStation 4 di Hogwarts Legacy che puoi acquistare in sconto a soli 19,65 euro. L’offerta è riservata agli utenti Amazon Prime. Non sei iscritto? Nessun problema: hai diritto ad una prova gratuita di 30 giorni da disdire quando vuoi.

Hogwarts Legacy: vivi il magico mondo di Harry Potter

Hogwarts Legacy è un avvincente gioco di ruolo d’azione open world che ti permette di vivere in prima persona il magico universo di J.K. Rowling.

Potrai esplorare luoghi familiari e ambientazioni inedite, scoprendo creature fantastiche, personalizzando il tuo aspetto, distillando pozioni, padroneggiando nuovi incantesimi e potenziando le tue abilità per diventare il mago o la strega che hai sempre sognato di essere.

Il gioco è ambientato nella Hogwarts del 1800, in cui vestirai i panni di uno studente con un talento unico, destinato a svelare un antico segreto che potrebbe mettere a rischio l’intero mondo magico.

Avrai la libertà di scrivere la tua storia dato che ogni scelta, ogni azione e ogni decisione finirà per influenzare il tuo percorso.

Un gioco che ha conquistato ogni amante e fan di Harry Potter e che adesso può essere tuo ad un prezzo super: acquista Hogwarts Legacy a soli 19,65 euro.