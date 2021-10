Hogwarts Legacy: presto arriverà un nuovo trailer, secondo un leaker

Hogwarts Legacy potrebbe essere presentato entro questo mese o a fine anno, secondo quanto riferito dalla nota insider Millie A. L'attesissimo gioco ambientato nell'universo narrativo di Harry Potter potrebbe presto essere protagonista di un nuovo trailer ufficiale.

Le informazioni diffuse dalla leaker si sono spesso rivelate affidabili, di recente ha anticipato l'arrivo di Marvel's Wolverine qualche ora prima dell'annuncio ufficiale. Invitiamo comunque a prendere con le pinze le informazioni pubblicate via Twitter, si tratta pur sempre di rumor attualmente non verificabili.

Millie ha dichiarato – in risposta alla domanda diretta di un suo follower – che Hogwarts Legacy sarà presentato entro questo mese o durante i Game Awards 2021, in programma a dicembre. L'insider non sembra certa dell'informazione in suo possesso, non cita alcuna fonte e non fornisce alcun dettaglio ulteriore.

This month or December’s Game Awards. — Millie A (@millieamand) October 1, 2021

Pur trattandosi di semplici indiscrezioni, queste informazioni strapperanno un sorriso a moltissimi utenti. Hogwarts Legacy è uno dei titoli più attesi degli utlimi mesi, per molti giocatori un'avventura GDR ambientata nell'universo di Herry Potter rappresenta un sogno che diventa realtà.

Il titolo è in fase di sviluppo negli studi di Avalanche – autori di Rage 2 e della serie Just Cause – in collaborazione con Portkeys Games, studio di proprietà di Warner Bros che negli utlimi anni ha sviluppato diversi titoli mobile a tema Harry Potter.