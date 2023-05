Ho. Mobile: minuti e sms illimitati e tanti Giga a prezzi bassi

Attiva online le offerte di Ho. Mobile per navigare in mobilità con la rete 4G fino a 30 mega in download, chiamare e mandare sms illimitati a partire da 6,99 euro. Le sue tariffe sono semplici e trasparenti, senza costi extra o vincoli. Puoi diventare cliente ho. sia attivando un nuovo numero che effettuando il passaggio da un altro gestore. Le promo ho. che ti consigliamo sono Ho 6,99 e Ho 7,99 entrambe disponibili fino al il 14/5/2023. Vediamo nel dettaglio cosa prevedono.

Scegli la tua promo Ho Mobile

Se provieni da Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile e alcuni altri operatori virtuali puoi scegliere tra queste promo:

Ho 6,99 comprende minuti e sms illimitati , e 130 Giga in 4G a 6,99 euro al mese. L’ attivazione e la sim sono gratis . Dalla prima ricarica di 7 euro ti verrà scalato il costo del rinnovo di 6,99 euro.

comprende , e in 4G a al mese. L’ e la sono . Dalla prima ricarica di 7 euro ti verrà scalato il costo del rinnovo di 6,99 euro. Ho 7,99 include minuti e sms illimitati e 180 Giga in 4G a 7,99 euro al mese. L’attivazione e la sim sono gratis. Dalla prima ricarica di 8 euro ti verrà scalato il costo del rinnovo di 7,99 euro.

In tutte le offerte ho. Mobile hai inclusi i seguenti servizi:

trasferimento di chiamata;

avviso di chiamata;

SMS ho. chiamato;

42121 gratuito per conoscere il credito residuo;

navigazione hotspot;

rete 4G con velocità fino a 30 Mbps;

ho. riparti quando finisci i Giga

Info e costi

Le offerte ho. mobile sono chiare e trasparenti, senza vincoli contrattuali o costi extra. Puoi decidere se mantenere il tuo vecchio numero o attivarne uno nuovo. Quando finisci i giga della tua offerta, la navigazione viene bloccata per evitare ulteriori esborsi. Puoi riprendere a navigare quando desideri, allo stesso prezzo facendo ripartire la tua promozione e iniziando un nuovo ciclo mensile. Se non sei soddisfatto hai 30 giorni per chiedere il rimborso dall’Area personale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.