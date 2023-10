Ho Mobile 100GB: promo a soli 5,99€

Con Ho Mobile puoi avere 100GB di internet in 4G solo se passi da alcuni gestori virtuali. Inoltre, puoi personalizzare il tuo numero scegliendo la combinazione che preferisci direttamente dall’app.

Ho Mobile 100GB: tutti i dettagli della PROMO

Con questa promozione puoi usufruire ogni mese di 100 Giga di internet su rete Vodafone con velocità bloccata a 30 Mbps sia in download che in upload, minuti senza limiti e senza scatto alla risposta verso tutti i numeri sia di rete fissa che di rete mobile in tutta la Penisola e SMS sempre illimitati e verso qualsiasi operatore mobile nazionale. Tutto questo per soli 5,99 euro ogni mese. A disposizione, sempre compresi nel canone mensile, troviamo anche 5,5 Giga di traffico dati da utilizzare ogni mese in roaming. Altra chicca, è la possibilità di far ripartire la promozione in anticipo se ad esempio termini i Giga.

Questa tariffa telefonica del second brand Vodafone è disponibile solo per chi richiede la portabilità e proviene da Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies e 2appy Afinna One.

Inoltre, troviamo alcuni servizi gratuiti come l’hotspot, il trasferimento della chiamata, SMS ho. chiamato, l’avviso di chiamata e la possibilità di vedere il credito residuo chiamando il 42121.

Costi ed altro

Il costo di attivazione e quello relativo alla richiesta della SIM sono entrambi pari a 0€. L’unica spesa da sostenere la prima volta sarà di soli 6 euro per il canone della promozione.

Con Ho i vincoli ed i costi extra sono un lontano ricordo!

