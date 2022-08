Ho Caldo: Cashback di 5€ con ho. fino al 31 Agosto

Ho Caldo di Ho Mobile è un’iniziativa molto interessante per chi vuole usufruire delle PROMO del virtuale di Vodafone perché omaggia il cliente di 5 euro al primo rinnovo della tariffa scelta. Con il cashback prosegue anche la promozione ho. Sempre di più con 200 Giga a meno di 10 euro al mese disponibile solo in portabilità da specifici gestori.

Ho Caldo: ecco come avere 5 euro di Cashback

Tra le offerte che aderiscono all’iniziativa Ho Caldo, valida fino al 31 Agosto 2022, troviamo la promozione di punta con 200 Giga di traffico dati in LTE su rete Vodafone fino a 30 Mbps in download e upload, minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile di qualsiasi gestore e SMS sempre senza limiti. Il tutto per soli 9,99 euro mensili.

Tale offerta è disponibile ONLINE senza vincoli e senza costi nascosti proprio come tutte le tariffe di Ho Mobile.

L’offerta in questione è attivabile solo in portabilità da Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Digitel, Digi Mobil, Fastweb Mobile, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lyca Mobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, elimobile ed Italia Power.

La procedura per ottenere la ricarica di 5 euro utilizzabile a scalare dal primo rinnovo è davvero semplicissima. Basterà infatti inserire l’hashtag #HOCALDO in fase di acquisto della promo ed avrete quindi il cashback.

L’iniziativa che abbiamo appena visto è disponibile ONLINE solo entro il 31 Agosto 2022 per tutte le promo disponibili a catalogo. I costi di attivazione variano a seconda della tariffa scelta, mentre, la spedizione a casa della SIM è sempre a carico del virtuale di Vodafone.

