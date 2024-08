Hisense QLED 4K da 43", follia Amazon: il prezzo crolla a meno di 300€

La Hisense “43E77KQ” è una Smart TV QLED 4K da 43″ di ultima generazione che unisce tecnologia avanzata e design elegante: ora è disponibile su Amazon con uno sconto del 25%. Il prezzo passa così da 399,00€ ad appena 299,00€. Decisamente un’opportunità imperdibile per aggiornare il televisore di casa con il meglio della tecnologia ad un prezzo straordinario.

Questo modello è dotato di un display QLED 4K da 43 pollici, garantendo immagini nitide e colori vivaci grazie alla tecnologia Quantum Dot. Il supporto per Dolby Vision e HDR10+ assicura una qualità dell’immagine superiore, con contrasti profondi e una gamma cromatica estremamente ampia, rendendo ogni scena realistica e coinvolgente.

La Smart TV è alimentata dal sistema operativo VIDAA U6, che offre un’interfaccia intuitiva e l’accesso rapido a una vasta gamma di applicazioni e servizi di streaming come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube. L’integrazione di Alexa Built-in e VIDAA Voice consente il controllo vocale del televisore e dei dispositivi smart home compatibili.

Per gli appassionati di gaming, la Game Mode PRO Plus riduce al minimo il lag e ottimizza le impostazioni di gioco per garantire un’esperienza fluida e reattiva. Inoltre, il tuner DVB-T2/S2 HEVC 10 e la compatibilità con lativù 4K assicurano la ricezione dei canali televisivi terrestri e satellitari in alta definizione.

Considerando le caratteristiche avanzate e il prezzo scontato, la Hisense 43″ QLED 4K 2023 43E77KQ è una scelta eccellente. E’ il momento ideale per acquistarla: non farti assolutamente scappare questa offerta a tempo limitato.