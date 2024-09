Hisense 43" 4K Ultra HD: la Smart TV perfetta in offerta 289€

Tante caratteristiche notevoli ad un prezzo scandalosamente basso. Questo televisore Hisense da 43″ è perfetto per chi cerca una soluzione completa sotto i 300€: con l’offerta attualmente in corso su Amazon, è tuo ad appena 289€. E volendo, al momento del checkout, potrai anche scegliere di rateizzarlo.

Con il suo schermo da 43 pollici e la risoluzione 4K Ultra HD, questo modello Hisense offre immagini incredibilmente dettagliate, perfette per la visione di film, serie TV e contenuti in streaming. La tecnologia Dolby Vision e HDR 10+ garantiscono una gestione dinamica dei colori e dei contrasti, portando profondità e realismo ad ogni scena, mentre il DTS Virtual offre un’esperienza audio surround virtuale che rende la visione ancora più coinvolgente.

L’offerta d’intrattenimento di questo televisore poggia su VIDAA U7, sistema operativo di Hisense. Si tratta di una piattaforma piuttosto fluida e completa, con un ricco pacchetto di applicazioni che spaziano da Netflix a DAZN. Insomma, quelle principali ci sono davvero tutte.

Grazie all’integrazione di Alexa e VIDAA Voice, potrai controllare la TV e gestire vari dispositivi smart della tua casa tramite semplici comandi vocali, rendendo l’uso del telecomando quasi superfluo. Inoltre, la modalità Game Mode Plus ottimizza le prestazioni della TV per il gaming, riducendo l’input lag e migliorando la fluidità delle immagini, garantendo una risposta rapida e fluida durante le sessioni di gioco.

Il sintonizzatore DVB-T2/S2 HEVC 10 e la compatibilità con lativù 4K assicurano una ricezione di alta qualità per i canali digitali terrestri e satellitari, permettendo di accedere facilmente ai contenuti trasmessi in 4K senza bisogno di decoder aggiuntivi.

Con un design elegante e sottile, l’Hisense 43E63NT si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico, aggiungendo un tocco di modernità senza ingombrare lo spazio. A soli 289,00€, questa Smart TV 4K è un’opportunità eccezionale per aggiornare il tuo salotto con un prodotto di alta qualità senza dover superare il budget. Non farti assolutamente scappare questo sconto!