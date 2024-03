Hard disk esterno 4TB per MAC: la bomba di WD a meno di 150€

L’hard disk esterno Western Digital My Passport, con una capacità di memoria interna pari a ben 4TB, è uno dei migliori per liberare spazio sul tuo Mac. Apparecchio solido, veloce ed affidabile in tutti i sensi. Non va poi dimenticato l’efficace sistema di protezione dei dati con crittografia.

Il prezzo tornerà velocemente a salire, cogli al volo quest’occasione e metti a segno il colpo su Amazon: con un gradito sconto del 16%, l’hard disk esterno WD potrà essere tuo spendendo solo 142 euro anziché 169,99 euro.

Calo di prezzo per l’hard disk esterno WD da 4TB

L’apparecchio è pienamente compatibile con i dispositivi Mac e potrai utilizzarlo da subito per copiare foto, video, documenti, musica o per programmare i backup tramite il software Time Machine di Apple. L’hard disk My Passport for Mac è dotato di tutti i cavi necessari, USB-C e USB-A, in modo che tu possa lavorare con i tuoi contenuti anche su terminali a marchio Apple meno recenti.

Privacy garantita, impostando una password personale grazie a cui sarai in grado di proteggere i tuoi file sfruttando la crittografia hardware integrata AES a 256 bit. I modelli disponibili finiranno a breve, fai la scelta giusta e salva nel carrello il tuo nuovo hard disk esterno Western Digital My Passport da 4TB per Mac: spenderai ulteriormente meno ed arriverà a casa in tempi record senza spese di consegna.