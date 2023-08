Hard Disk Esterno 1TB Toshiba a 39,99€ con il Fuoritutto Unieuro

Perché aspettare quando con il Fuoritutto di Unieuro ottieni il meglio al miglior prezzo di sempre. Infatti, oggi acquisti l’Hard Disk Esterno 1TB Toshiba Canvio Basics a soli 39,99 euro, invece di 69,99 euro. Questa super offerta la trovi online, salvo esaurimento scorte. Approfittane subito visto che hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo e la possibilità di pagare a rate senza interessi.

Dopo aver aggiunto questo articolo nel carrello, per attivare il mini finanziamento, devi selezionare come metodo di pagamento PayPal o Klarna. Successivamente seleziona l’opzione che ti permette di pagare in 3 rate tasso zero da soli 13,33 euro al mese. La prima rata ti viene addebitata al momento dell’ordine, le altre due nello stesso giorno dei due mesi successivi.

Hard Disk Esterno 1TB Toshiba Canvio Basics: tanto spazio per tutti i dispositivi

Con l’Hard Disk Esterno 1TB Toshiba Canvio Basics ottieni fino a 1000GB di spazio extra per tutti i tuoi dispositivi. Autoalimentato, ti basta collegarlo ai tuoi device per accedere a contenuti o per caricarne di altri. Essendo Plug & Play, non hai bisogno di installare software per il funzionamento. Inoltre, essendo dotato di tecnologia USB 3.1 Gen 1, il trasferimento dei dati è molto veloce.

Acquistalo subito a soli 39,99 euro, invece di 69,99 euro. Ricordati che, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

