Hard Disk Esterno 1TB Seagate: solo 59,99€ su MediaWorld

Oggi su MediaWorld puoi fare l’affare della settimana. Ottieni molto più spazio dai tuoi dispositivi senza dover installare nulla al loro interno. Acquista l’Hard Disk Esterno 1TB Seagate Expansion Plus a soli 59,99 euro, invece di 79,99 euro. Grazie a questa super offerta ottieni uno spazio extra di 1000GB per ogni tuo device compatibile.

Il vantaggio è che questo Hard Disk è Plug & Play. Ciò vuol dire che non hai bisogno di software per attivarlo e utilizzarlo. Ti basterà collegarlo e in un attimo hai accesso ai contenuti disponibili. Può essere connesso a computer, televisori, decoder, console e perfino autoradio. Insomma, questo Seagate Expansion Plus è un vero portento.

Hard Disk Esterno 1TB Seagate Expansion Plus: la tecnologia al tuo servizio

Compatto e resistente, l’Hard Disk Esterno 1TB Seagate Expansion Plus è ideale da portare sempre con te. A un piccolo prezzo, questa unità ti consente di aggiungere in modo immediato ulteriore spazio di memorizzazione ai tuoi dispositivi. Inoltre, ti permette di portare sempre con te file di ogni tipo, anche di grandi dimensioni senza problemi o impedimenti.

Con tecnologia USB 3.0, il trasferimento dati è super veloce e immediato. Non dovrai attendere molto prima che foto, video, film e tanto altro vengano trasferiti su questo storage portatile o sul tuo device. Approfitta subito di questa incredibile promozione che trovi solo su MediaWorld. Acquista ora il tuo nuovo Seagate Expansion Plus 1TB a soli 59,99 euro, invece di 79,99 euro.

