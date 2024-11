Hanno ucciso l’uomo ragno 2 ci sarà? Arriva la risposta del regista

La prima stagione della serie tv Hanno ucciso l’uomo ragno, che racconta la storia degli 883, si è conclusa l’1 novembre su Sky e NOW, attirando grande attenzione su di sé e suscitando molta curiosità circa una possibile seconda stagione.

Negli ultimi episodi abbiamo visto i personaggi di Max Pezzali e Mauro Repetto alle prese con la prima crisi artistica, dopo aver ottenuto il successo tanto desiderato. I due sono tornati a Pavia, dopo il bagno di folla ricevuto all’Aquafan di Riccione, e lì hanno palesato le loro diverse aspettative: da un lato, Pezzali si è immerso nella scrittura di nuove canzoni, ripensando al suo amore per Silvia, mentre Repetto ha espresso preoccupazioni circa il suo ruolo ed in merito alle coreografie, lasciando trasparire i primi segnali di distanza creativa.

Hanno ucciso l’uomo ragno: seconda stagione confermata

Sydney Sibilia, regista della serie, ha confermato in un’intervista per Fanpage di essere già al lavoro sulla seconda stagione di Hanno ucciso l’uomo ragno, le cui riprese sono in programma per la primavera-estate del 2025. L’obiettivo è quello di lanciare i nuovi episodi nello stesso periodo in cui quest’anno la serie ha esordito, garantendo una certa continuità per i fan: una sorta di appuntamento fisso.

Il regista ha ammesso che in realtà, fin dal principio, la serie sugli 883 era stata concepita come un progetto da sviluppare in due parti: Hanno ucciso l’uomo ragno 2 permetterà di approfondire ulteriormente il percorso del duo musicale. Tra gli eventi futuri che verranno esplorati, ci sarà sicuramente la partecipazione degli 883 al Festivalbar, vero e proprio simbolo degli anni ‘90.

Questa nuova serie tv targata Sky è stata una vera sorpresa per molti, riscoprendo il fascino tipico di quel periodo, non solo per i fan storici degli 883 ma facendo presa anche sulle nuove generazioni. Con la seconda stagione di Hanno ucciso l’uomo ragno, Sibilia e il suo team sperano di consolidare il successo ottenuto finora.