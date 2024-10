Hanno ucciso l'uomo ragno, boom di ascolti: dove vedere i nuovi episodi

Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 ha fatto il suo esordio su Sky con un’accoglienza straordinaria, totalizzando oltre 1 milione e 300mila spettatori medi in una sola settimana.

Con questo eccezionale risultato, la serie tv sugli 883 targata Sky Original ha segnato il miglior debutto in assoluto degli ultimi otto anni: si tratta di un vero e proprio record.

Diretta da Sydney Sibilia, Alice Filippi e Francesco Ebbasta, “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno” racconta la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto, ripercorrendo le origini di una delle band più amate degli anni ’90.

Hanno ucciso l’uomo ragno in streaming su NOW e in TV su Sky: anticipazioni nuove puntate

La serie “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883”, composta da otto episodi, è un viaggio nel passato che mostra come Max e Mauro, grazie alla loro passione per la musica, siano riusciti a creare canzoni che ancora oggi emozionano e fanno saltare intere generazioni. Interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, i due giovani protagonisti affrontano il loro percorso di crescita, sia personale che musicale, raccontando momenti fondamentali della loro vita e della loro carriera: amicizia e sogni che si realizzano, tra difficoltà e successi.

Dopo il boom dei primi due episodi, i fan di “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883” sono già in attesa delle nuove puntate. Oggi, venerdì 18 ottobre, sarà possibile vedere in tv su Sky e in streaming su NOW il terzo e quarto episodio della serie. Max e Mauro saranno alle prese con l’esame di maturità, iniziando già ad intravedere il loro primo successo musicale. In seguito, le loro strade si divideranno.

Prodotta da Sky Studios e Groenlandia, “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883” è una serie che non solo rappresenta un omaggio agli anni ’90 ed ai fan storici degli 883, ma è anche un racconto capace di coinvolgere le nuove generazioni: i dati di ascolto parlano chiaro.