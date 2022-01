Halo Infinite, il Battle Pass della Stagione 2 farà guadagnare crediti

Erano state promesse grandi novità e 343 Industries sta cercando di mantenerle. Lo sviluppatore statunitense ha annunciato infatti che la Stagione 2 del multiplayer di Halo Infinite apporterà grosse novità al sistema di progressione tanto criticato dai giocatori: con il Battle Pass, infatti, sarà possibile guadagnare crediti semplicemente giocando.

Jerry Hook, Head of Design dello studio responsabile della serie Halo, ha annunciato la novità su Twitter:

“Rigraziandovi per il vostro continuo feedback, siamo felici di annunciare che i Crediti potranno essere guadagnati nel Battle Pass della Stagione 2. Questo significa che sarete in grado di guadagnare Crediti come parte della vostra progressione in Halo Infinite. Avremo ulteriori informazioni da condividere con voi con l'avvicinarsi della Stagione 2.“