Hai un vecchio iPhone? Corri SUBITO ad aggiornarlo!

In queste ore Apple ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento per vecchi iPhone e iPad. Di fatto, ha distribuito il firmware iOS 12.5.6 e presenta una serie di correzioni di vulnerabilità legati ed eventuali problemi che potrebbero accorrere ai device.

L’OEM di Cupertino lo ha rilasciato per iPad, iPod Touch e iPhone che sono ancora fermi alla versione iOS 12 e che non possono essere aggiornabili alla versione 15 attuale. Ricordiamo che fra pochissimi giorni arriverà anche iOS 16, quidi restate in allerta.

iOS 12.5.6 per vecchi iPhone: risolve dei bug pericolosi

Il software si può scaricare mediante OTA direttamente andando nel menù delle impostazioni, cliccando su “Generali” e poi su “Aggiornamento software”.

Permette di risolvere una gravissima falla che gli hacker sono stati in grado di sfruttare proprio di recente. Se avete un vecchio iPhone, iPad o iPod Touch vi conviene aggiornare subito il prodotto per non incappare in spiacevolu situazioni. Segnaliamo che la vulnerabilità di WebKit a cui facciamo riferito è stata risolta nelle ultime iterazioni di iOS 15.61., iPadOS 15.6.1 e macOS Monterey 12.5.1.

Per quali dispositivi arriva iOS 12.5.6? Per iPhone 5S, 6, 6 Plus, iPod Touch 6, iPad Air 1, iPad Mini 2 e Mini 3.

Ha senso acquistare un “vecchio” iPhone 8 Plus?

Effettivamente ci domandiamo se possa avere senso un “vecchio” iPhone 8 Plus. La risposta a questa domanda non può che essere affermativa. Sicuramente possiamo comprarlo “ricondizionato”, ovvero usato ma rimesso a nuovo dai tecnici di Apple o Amazon. Lo si può comprare sul noto portale di e-commerce americano a soli 259,00€ con spedizione gratuita inclusa nel prezzo.

A nostro avviso è ancora una scelta valida e ora vi spieghiamo il perché. Si rivolge a chi non vuole spendere troppo ma vuole comunque rimanere nell’ecosistema di casa Apple. Ha due fotocamere (una wide e una tele) con cui fare scatti e video in alta qualità, un processore non velocissimo ma comunque discretamente buono per i tempi attuali ed è comunque supportato dall’azienda con aggiornamenti e patch di sicurezza. C’è il pulsante Home con Touch ID per lo sblocco del dispositivo, ha una batteria generosa e dimensioni importanti, anche se lo schermo è di “soli” 5,5 pollici. C’è la ricarica wireless e gode di tutta la garanzia di Amazon con assistenza clienti attiva tutti i giorni, anche nei festivi, fino alla mezzanotte. Cosa si può volere di più?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.