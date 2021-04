Attenzione! Forse abbiamo una data per la presentazione del nuovo evento Apple. Si dice che il prossimo show del colosso di Cupertino in cui verranno svelati tanti nuovi device è previsto per il 20 aprile. Come lo abbiamo scoperto?

Evento Apple 2021: cosa aspettarci?

In una strana rivelazione, Siri sta dicendo ad alcune persone che Apple ospiterà il suo prossimo evento il 20 aprile, ovvero fra una settimana a partire da oggi. La scoperta è stata segnalata per la prima volta da MacRumors.

Ovviamente, o si tratta di un grandissimo errore (bizzarro, però) oppure Siri ha spoilerato l’arrivo del nuovo show del colosso di Cupertino.

Quando si chiede a Siri “Quando è l’evento Apple?“, delle volte risponde con la data del 20 aprile. Quindi, se lo provate voi stessi, potrebbe non dare la risposta prevista. Presumibilmente una persona ha dovuto aggiornare la risposta manualmente, scrivendo la data corretta.

Questa non sarebbe la prima volta che accade qualcosa del genere, dando credito all’idea che Apple ospiterà davvero un evento la prossima settimana. Nel 2016, Siri ha ribaltato il cappello alla data del WWDC per quell’anno.

Naturalmente ora siamo alla ricerca di eventi mediatici formali da pubblicare, anche se gli inviti di solito non vengono distribuiti fino alle 13:00 (fuso orario ET); cosa significa? Semplice: prima di avere un’ufficialità a riguardo, occorrerà attendere diverse ore.

Supponendo che tutto ciò sia veritiero e reale, ci aspettiamo di vedere una nuova generazione di iPad Pro con un chip A14X, porta Thunderbolt e un display mini-LED per il modello da 12,9 pollici. Non di meno, ci dovrebbe essere anche il supporto alle reti di quinta generazione. Si vocifera anche di un nuovo modello per la variante da 11″ (senza grandi stravolgimenti, però) e ci sono anche diversi rumor riguardanti i tanto agognati AirTag e i nuovissimi iMac senza cornici e con il design squadrato e minimal.

