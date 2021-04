AnTuTu ha rilasciato nuovi dati sui primi 10 dispositivi Apple con le migliori prestazioni a livello globale per il mese di marzo 2021. I risultati sono un po’ sorprendenti, poiché ci si aspetterebbe che il prodotto con l’hardware più recente sia in cima alla classifica… ma non è così.

Il device Apple più prestante? No, non è l’iPhone 12 Pro Max

Come sempre, i chip per iPad sono superiori grazie all’inclusione di core CPU / GPU aggiuntivi e di un budget energetico più elevato rispetto alle loro controparti iPhone. Tuttavia, un device avente un SoC del 2018 sembra essere in testa al gruppo. Stiamo parlando dell’iPad Pro da 12,9 pollici A12X Bionic, che è riuscito a ottenere un punteggio complessivo di 727.861 punti. Al secondo posto c’è l’iPad Pro (2020) da 12,9 pollici che ha segnato 717.856. Il punteggio di 712.939 del cugino da 11 pollici lo colloca al terzo posto. Infine, l’iPad Air con A14 Bionic arriva soltanto al quarto posto, con un punteggio massimo di 647.455.

Ciò che rende questi risultati ancora più interessanti è il fatto che l’A12X Bionic sia in realtà un po’ più debole dell’A12Z, almeno sulla carta. Il primo ha solo sette core GPU, mentre il secondo ne ha otto. Entrambi i processori sono dotati di una CPU a otto core identica, che è divisa in due cluster di core di prestazioni ed efficienza. Tuttavia, una rapida occhiata ai dati degli ultimi mesi di AnTuTu rivela che il vecchio modello e il nuovo si alternano spesso per occupare la prima posizione.

I test di benchmark sintetici sono influenzati da una tonnellata di fattori, molti dei quali sono spesso al di fuori del controllo degli utenti. Pertanto è molto utile vedere una grande variazione nei punteggi dei test, anche quando questi vengono condotti sullo stesso dispositivo. Inoltre, le prove rapide sono raramente indicative delle prestazioni del dispositivo nelle attività quotidiane. Pochissime applicazioni del mondo reale spingono l’hardware del dispositivo al limite come fanno i test sintetici.

Voi cosa ne pensate? Speravate che il device più potente della mela fosse l’iPhone 12 Pro Max?

Apple

Smartphone